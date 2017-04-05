Вратарь «Коламбуса» Бобровский надеется, что решение НХЛ по ОИ-2018 не окончательное

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Безусловно, эта новость разочаровывает, — сказал Бобровский. — Олимпиада — это самое большое спортивное событие. Быть частью этого плюс представлять свою страну на таком турнире — огромная честь и незабываемые эмоции. Надеюсь, что это еще не окончательное решение лиги».

Сергей Бобровский выступает в Национальной хоккейной лиге с 2010 года, в 2013 году стал первым россиянином, получившим «Везина Трофи» (награду лучшему вратарю НХЛ). В 2014 году он стал чемпионом мира, также на его счету серебряная (2015) и бронзовая (2016) медали мировых первенств. В 2014 году Бобровский выступал в составе сборной России на Олимпийских играх в Сочи.