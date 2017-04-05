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5 апреля 2017, 9:33 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Коламбуса» Бобровский надеется, что решение НХЛ по ОИ-2018 не окончательное

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Максим Аллланазаров/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский надеется, что решение лиги не отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года не является окончательным. Об этом хоккеист сообщил ТАСС.

Российский хоккеист принимавший участие в Играх в Сочи назвал Олимпиаду самым большим спортивным событием. Увеличить
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«Безусловно, эта новость разочаровывает, — сказал Бобровский. — Олимпиада — это самое большое спортивное событие. Быть частью этого плюс представлять свою страну на таком турнире — огромная честь и незабываемые эмоции. Надеюсь, что это еще не окончательное решение лиги».

Сергей Бобровский выступает в Национальной хоккейной лиге с 2010 года, в 2013 году стал первым россиянином, получившим «Везина Трофи» (награду лучшему вратарю НХЛ). В 2014 году он стал чемпионом мира, также на его счету серебряная (2015) и бронзовая (2016) медали мировых первенств. В 2014 году Бобровский выступал в составе сборной России на Олимпийских играх в Сочи.

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