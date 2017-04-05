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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29319168/
5 апреля 2017, 9:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

НХЛ предлагала МОК перенести хоккейный турнир на лето

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) предлагала Международному олимпийскому комитету (МОК) проводить хоккейный турнир Игр в летнее время, однако эта идея не получила поддержки. Об этом рассказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, слова которого приводит портал Sportsnet.

<em>МОСКВА 5 апреля. /ТАСС/.</em> Национальная хоккейная лига (<span class=error>НХЛ</span>) предлагала Международному олимпийскому комитету (МОК) проводить хоккейный турнир Игр в летнее время однако эта идея не получила поддержки. Об этом рассказал комиссар <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Гэри</span> Беттмэн слова которого приводит портал Sportsnet. Увеличить
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово, — сказал Беттмэн. — Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, потому что это не повлияло бы на наш сезон».
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Вратарь «Коламбуса» Бобровский надеется, что решение НХЛ по ОИ-2018 не окончательное

Вратарь «Коламбуса» Бобровский надеется, что решение НХЛ по ОИ-2018 не окончательное

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Максим Аллланазаров/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский надеется, что решение лиги не отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года не является окончательным. Об этом хоккеист сообщил ТАСС.
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5 апреля

НХЛ предлагала МОК перенести хоккейный турнир на лето

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