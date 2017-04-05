НХЛ предлагала МОК перенести хоккейный турнир на лето
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) предлагала Международному олимпийскому комитету (МОК) проводить хоккейный турнир Игр в летнее время, однако эта идея не получила поддержки. Об этом рассказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, слова которого приводит портал Sportsnet.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.
«Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово, — сказал Беттмэн. — Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, потому что это не повлияло бы на наш сезон».
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