НХЛ предлагала МОК перенести хоккейный турнир на лето

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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово, — сказал Беттмэн. — Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, потому что это не повлияло бы на наш сезон».