«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию «Эдмонтона» в НХЛ
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» дома обыграли «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в
«Лос-Анджелес» прервал победную серию «Эдмонтона», которая длилась пять матчей подряд. Игра не имела особого турнирного значения, поскольку команда гостей ранее гарантировала себе место в
Результаты других матчей:
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 3:1,
«Анахайм» — «Калгари» — 3:1.
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