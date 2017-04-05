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5 апреля 2017, 8:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию «Эдмонтона» в НХЛ

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» дома обыграли «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 6:4 (0:2, 3:1, 3:1) в пользу хозяев льда. Шайбами в составе победителей отметились Ник Шор (на 23-й минуте), Дастин Браун (33), Ник Дауд (36), Тревор Льюис (42), Таннер Пирсон (51) и Дрю Даути (59, в пустые ворота). У гостей забивали Милан Лучич (3), Райан Нюджент-Хопкинс (12, 37) и Дарнелл Нёрс (54).

«Лос-Анджелес» прервал победную серию «Эдмонтона», которая длилась пять матчей подряд. Игра не имела особого турнирного значения, поскольку команда гостей ранее гарантировала себе место в плей-офф, а хозяева уже потеряли шансы на попадание в кубковую восьмерку.

Результаты других матчей:

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 3:1,

«Анахайм» — «Калгари» — 3:1.

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