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5 апреля 2017, 8:37 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Чикаго» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ, Панарин и Григоренко забили по голу

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» со счетом 3:4 проиграл «Колорадо» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 5 апреля. /ТАСС/. </em>Чикаго со счетом 3:4 проиграл Колорадо в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе «Чикаго» шайбы забросили Артемий Панарин (21-я минута), Райан Хартман (25) и Маркус Крюгер (31). У хозяев отличились Мэтт Дюшен (33), Габриэль Ландескуг (37), Михаил Григоренко (46) и Эрик Джонсон (62).

Панарин забросил шестую шайбу в последних пяти матчах, всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 73 очка (30 шайб + 43 передачи). Григоренко забил 10-й гол в сезоне, также на его счету 13 передач.

«Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 108 очками. «Колорадо» с 47 очками располагается на последней позиции.

В других матчах игрового дня «Миннесота» дома обыграла «Каролину» со счетом 5:3, нападающий хозяев Эрик Стаал набрал два очка в своем 1000-м матче в НХЛ. «Нэшвилл» на своем льду в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2. «Виннипег» в гостях победил «Сент-Луис» — 5:2, российский нападающий хозяев Иван Барбашев сделал результативную передачу.

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