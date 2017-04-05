«Вашингтон» победил «Торонто», Овечкин обошел Могильного по очкам в НХЛ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ларс Эллер (15-я минута), Кевин Шаттенкирк (31), Нейт Шмидт (49) и Том Уилсон (57). У «Торонто» отличился Митчелл Марнер (59).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и набрал 1033-е очко в НХЛ, он вышел на второе место в списке российских бомбардиров лиги, обойдя Александра Могильного. Больше из россиян в НХЛ набрал только Сергей Федоров — 1179 очков.
Другие российские игроки столичной команды, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, результативными действиями не отметились. Не набрал очков и защитник «Торонто» Никита Зайцев.
«Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 114 очков. «Торонто» идет на восьмой строчке, имея в активе 93 очка.
В другом матче игрового дня «Оттава» на своем льду обыграла «Детройт» со счетом 2:0. 20-летний нападающий гостей Евгений Свечников провел на льду 13 минут 7 секунд в своем втором матче в НХЛ.
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