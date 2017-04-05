«Бостон» обыграл «Тампу» и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайбы забросили Дрю Стаффорд (26-я минута), Давид Пастрняк (37, 59) и Здено Хара (50).
Российские нападающие «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров нанесли по одному броску. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков.
В первом периоде форвард «Бостона» Брэд Маршанд был удален до конца встречи за удар соперника клюшкой. Голкипер хозяев Тукка Раск сделал седьмой «шатаут» в сезоне, отразив 28 бросков.
«Тампа» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 88 очков. «Бостон» гарантировал себе путевку в Кубок Стэнли, клуб идет на седьмом месте, имея в активе 94 очка.
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5.04.2017 02:00
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Регулярный чемпионат
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TD Garden
Главные тренеры
Вратари
|Туукка Раск
|Андрей Василевский 57:34 (Анд. Василевский 58:58)
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1-й период
|19:20
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|Брэд Маршан
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|19:20
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|Брэд Маршан
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2-й период
|25:56
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|Дрю Стэффорд (Д. Крейчи, А. Маккуэйд)
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|34:58
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|Адам Маккуэйд
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|Люк Витковски
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|34:58
|36:06
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|Давид Пастрняк (Р. Нэш, Кев. Миллер)
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3-й период
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|Янни Гурд
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|47:27
|49:12
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|Здено Хара (Т. Краг, Д. Бэкес)
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|58:58
|п.в.
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
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Статистика
|17
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
Судьи
Обозначения
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- Удаление на 2 минуты
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- Удаление на 4 минуты
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- Удаление на 5 минут
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- Удаление на 10 минут
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- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
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- Гол
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- Гол в большинстве
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- Гол в меньшинстве
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- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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