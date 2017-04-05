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5 апреля 2017, 8:08 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Бостон» обыграл «Тампу» и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0. Увеличить
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Шайбы забросили Дрю Стаффорд (26-я минута), Давид Пастрняк (37, 59) и Здено Хара (50).

Российские нападающие «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров нанесли по одному броску. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков.

В первом периоде форвард «Бостона» Брэд Маршанд был удален до конца встречи за удар соперника клюшкой. Голкипер хозяев Тукка Раск сделал седьмой «шатаут» в сезоне, отразив 28 бросков.

«Тампа» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 88 очков. «Бостон» гарантировал себе путевку в Кубок Стэнли, клуб идет на седьмом месте, имея в активе 94 очка.

5.04.2017 02:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Бостон Брюинз 4:0 Тампа-Бэй Лайтнинг
(0:0, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Джон Купер
Вратари
Туукка Раск Андрей Василевский 57:34 (Анд. Василевский 58:58)
1-й период
19:20 Брэд Маршан
19:20 Брэд Маршан
2-й период
25:56 Дрю Стэффорд (Д. Крейчи, А. Маккуэйд)
34:58 Адам Маккуэйд
Люк Витковски 34:58
36:06 Давид Пастрняк (Р. Нэш, Кев. Миллер)
3-й период
Янни Гурд 47:27
49:12 Здено Хара (Т. Краг, Д. Бэкес)
58:58 п.в. Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
Статистика
17 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Раск (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), Б. Карло (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Буллит
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Автогол
Бостон Брюинз
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