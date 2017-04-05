«Бостон» обыграл «Тампу» и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ

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Шайбы забросили Дрю Стаффорд (26-я минута), Давид Пастрняк (37, 59) и Здено Хара (50).

Российские нападающие «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров нанесли по одному броску. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков.

В первом периоде форвард «Бостона» Брэд Маршанд был удален до конца встречи за удар соперника клюшкой. Голкипер хозяев Тукка Раск сделал седьмой «шатаут» в сезоне, отразив 28 бросков.

«Тампа» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 88 очков. «Бостон» гарантировал себе путевку в Кубок Стэнли, клуб идет на седьмом месте, имея в активе 94 очка.