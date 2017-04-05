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5 апреля 2017, 8:01 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Коламбус» проиграл «Питтсбургу» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сергей Бобровский отразил 23 из 27 бросков по воротам. Увеличить
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В составе «Коламбуса» шайбу забросил Брэндон Дубински (51). У «Питтсбурга» отличились Картер Роуни (19), Патрик Хернквист (30), Брайан Дюмулин (33) и Джейк Гюнтцель (41).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил 10-ю встречу подряд из-за травмы плеча. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 23 из 27 бросков по воротам. Дюмулин забросил шайбу впервые с декабря 2014 года, он не забивал голов на протяжении 150 матчей.

«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 106 очков. «Питтсбург» идет на второй строчке, опережая оппонентов на три очка.

В параллельном матче «Нью-Джерси» на своей площадке обыграл «Филадельфию» в овертайме со счетом 1:0.

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