«Питтсбург» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Коламбус» проиграл «Питтсбургу» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Коламбуса» шайбу забросил Брэндон Дубински (51). У «Питтсбурга» отличились Картер Роуни (19), Патрик Хернквист (30), Брайан Дюмулин (33) и Джейк Гюнтцель (41).
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«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 106 очков. «Питтсбург» идет на второй строчке, опережая оппонентов на три очка.
В параллельном матче «Нью-Джерси» на своей площадке обыграл «Филадельфию» в овертайме со счетом 1:0.
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