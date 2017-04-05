Макдэвид: НХЛ лишает молодёжь шанса оставить свой след в хоккее

«Я всегда мечтал сыграть на Олимпиаде, когда был маленьким. Хоккей — это главный турнир на зимних Играх. Конечно, я не объективен, но если вспоминать события Олимпиад, например золотой гол Сида в овертайме финала Ванкувера, — именно о таких голах мечтаешь в детстве. То, что нас лишили возможности поехать туда, очень разочаровывает. Не только меня, но и всех молодых игроков НХЛ. Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Аарон Экблад — список можно продолжать. Все мы хотим оставить свой след в хоккее, но можем не получить такого шанса на международном уровне. Это грустно, но есть и другие способы сделать это», — цитирует Макдэвида Yahoo Sports.