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5 апреля 2017, 1:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Макдэвид: НХЛ лишает молодёжь шанса оставить свой след в хоккее

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года.

«Я всегда мечтал сыграть на Олимпиаде, когда был маленьким. Хоккей — это главный турнир на зимних Играх. Конечно, я не объективен, но если вспоминать события Олимпиад, например золотой гол Сида в овертайме финала Ванкувера, — именно о таких голах мечтаешь в детстве. То, что нас лишили возможности поехать туда, очень разочаровывает. Не только меня, но и всех молодых игроков НХЛ. Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Аарон Экблад — список можно продолжать. Все мы хотим оставить свой след в хоккее, но можем не получить такого шанса на международном уровне. Это грустно, но есть и другие способы сделать это», — цитирует Макдэвида Yahoo Sports.

Эдмонтон Ойлерз
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