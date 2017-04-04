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4 апреля 2017, 23:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кит: Сложное положение — клубы платят нам деньги, но и за страну играть хочется

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Данкан Кит прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года.

«Игроки находятся в непростом положении. Ты хочешь проявлять уважение к команде и владельцам клуба, которые платят тебе зарплату. Но вместе с тем ты хочешь проявлять патриотизм каждый раз, когда предоставляется шанс, и играть за свою страну. Это тяжёлое решение», — цитирует Кита Chicago SunTimes.

Чикаго Блэкхокс
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс», двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Джонатан Тэйвз считает, что отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года может стать одной из причин нового локаута.
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