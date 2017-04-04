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4 апреля 2017, 23:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Х. Седин: Поеду на ОИ, даже если меня не позовут в сборную. Посмотрю кёрлинг

Нападающий «Ванкувер Кэнакс», олимпийский чемпион в составе сборной Швеции Хенрик Седин прокомментировал заявление Александра Овечкина, который выразил намерение сыграть на Олимпиаде 2018 года, несмотря на запрет НХЛ, а также заявил, что отправится в Пхёнчхан сам, чтобы посмотреть кёрлинг.

«Я поверю, что игроки поедут на Олимпиаду, несмотря на решение НХЛ, только когда увижу это. Я поеду, даже если не попаду в состав сборной. Посмотрю кёрлинг», — цитирует Седина журналист Vancouver Sun Иэн Макинтайр.

Ванкувер Кэнакс
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