Х. Седин: Поеду на ОИ, даже если меня не позовут в сборную. Посмотрю кёрлинг

«Я поверю, что игроки поедут на Олимпиаду, несмотря на решение НХЛ, только когда увижу это. Я поеду, даже если не попаду в состав сборной. Посмотрю кёрлинг», — цитирует Седина журналист Vancouver Sun Иэн Макинтайр.



