Х. Седин: Поеду на ОИ, даже если меня не позовут в сборную. Посмотрю кёрлинг
Нападающий «Ванкувер Кэнакс», олимпийский чемпион в составе сборной Швеции Хенрик Седин прокомментировал заявление Александра Овечкина, который выразил намерение сыграть на Олимпиаде 2018 года, несмотря на запрет НХЛ, а также заявил, что отправится в Пхёнчхан сам, чтобы посмотреть кёрлинг.
«Я поверю, что игроки поедут на Олимпиаду, несмотря на решение НХЛ, только когда увижу это. Я поеду, даже если не попаду в состав сборной. Посмотрю кёрлинг», — цитирует Седина журналист Vancouver Sun Иэн Макинтайр.
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