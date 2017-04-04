Возможности выступить на ОИ у находящихся на контракте игроков НХЛ сейчас нет

В сентябре 2016 года форвард сборной России Александр Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире. НХЛ в понедельник официально объявила, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Во вторник Овечкин сказал, что не передумал и все равно поедет в Корею.

«Возможности выступить в Пхенчхане у игроков, находящихся на контракте в НХЛ, сейчас нет. Как мы уже отмечали, вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года будет проработан лигой позднее, сейчас в этом нет необходимости», — сказал Дэйли по телефону.

В 2013 году российский хоккеист Илья Ковальчук разорвал соглашение с клубом «Нью-Джерси Девилз» (по которому он должен был отработать еще 12 сезонов), объявив о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге, и подписал контракт со СКА (Санкт-Петербург). После сезона-2016/17 истекают контракты с клубами НХЛ у таких российских игроков как Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба — «Вашингтон»), Александр Радулов («Монреаль»), Роман Любимов («Филадельфия»).