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4 апреля 2017, 22:49 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Третьяк: Шансы сборной России выиграть Олимпиаду-2018 после решения НХЛ повышаются

Шансы хоккеистов сборной России выиграть золотые медали Олимпиады 2018 года в Корее после отказа НХЛ участвовать в Играх повышаются, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФХР Владислав Третьяк.

В понедельник НХЛ объявила, что паузы в регулярном чемпионате на олимпийский турнир в Пхенчхане не будет, вопрос участия игроков из лиги в зимней Олимпиаде-2018 закрыт. Кроме того, НХЛ направила командам лиги поручение не обсуждать с игроками возможность индивидуального допуска до турнира.

«Легких матчей на Олимпиаде не бывает, сейчас и с датчанами, и с французами мы играем не с таким уж и большим перевесом. Олимпийский турнир будет очень сложный. Но в связи с отсутствием игроков НХЛ наши шансы повышаются», — сказал Третьяк корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.
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