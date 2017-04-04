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4 апреля 2017, 22:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Скаут НХЛ: Андрей Свечников может стать первым номером драфта-2018

Скаут Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори оценил шансы нападающего Андрея Свечникова быть выбранным под первым номером на драфте 2018 года.

«Свечников очень ярко играет в таком возрасте в очень хорошей лиге. Он появился в Хоккейной лиге США в 16 лет и сразу стал доминировать. Он отлично катается, замечательно держит шайбу, читает игру. Он вполне может стать первым номером в следующем году», — приводятся слова Грегори на официальном сайте НХЛ.

Свечников проводит первый год в команде USHL «Маскегон». В текущем сезоне он набрал 58 (29+29) очков в 48 матчах.
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