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4 апреля 2017, 21:24 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Джейк Айкел: Олимпиада дает возможность показать, насколько захватывающим может быть хоккей

Нападающий «Баффало» Джейк Айкел прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018.

Вчера лига объявила свое окончательное решение.

— Это немного разочаровывает, — приводит официальный сайт лиги слова Айкела. — Как игрок, который гордится возможностью представлять свою страну и уже делал это раньше, я говорю только за себя.

Мы пытаемся сделать нашу игру более популярной во всем мире. Кубок мира — это здорово, но в Северной Америке, в том же Торонто, хоккей и так популярен. Олимпиада дает возможность сыграть на других континентах и показать всему миру, насколько захватывающим он может быть. Это хороший способ продвижения. Но я не могу обсуждать решение НХЛ. Знаю, что многие игроки сейчас расстроены.

Баффало Сэйбрз
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