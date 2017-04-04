Джейк Айкел: Олимпиада дает возможность показать, насколько захватывающим может быть хоккей
Нападающий «Баффало» Джейк Айкел прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018.
Вчера лига объявила свое окончательное решение.
— Это немного разочаровывает, — приводит официальный сайт лиги слова Айкела. — Как игрок, который гордится возможностью представлять свою страну и уже делал это раньше, я говорю только за себя.
Мы пытаемся сделать нашу игру более популярной во всем мире. Кубок мира — это здорово, но в Северной Америке, в том же Торонто, хоккей и так популярен. Олимпиада дает возможность сыграть на других континентах и показать всему миру, насколько захватывающим он может быть. Это хороший способ продвижения. Но я не могу обсуждать решение НХЛ. Знаю, что многие игроки сейчас расстроены.
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