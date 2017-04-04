Александр Овечкин: Я все равно поеду на Олимпиаду

В понедельник НХЛ объявила о том, что хоккеисты заокеанской лиги не примут участия в Олимпийских играх 2018 году в Пхенчхане. Однако уже вчера один из самых звездных нападающих мира Александр Овечкин подтвердил свои намерения поехать в Корею, несмотря на запрет:



— Я нисколько не изменил своего мнения, — сказал он. — Я по-прежнему намерен принять участие в Олимпиаде. Не вижу отличий от той ситуации, что сложилась перед Играми Сочи (тогда окончательное решение было принято в июле. — Прим. «СЭ»). Календарь на следующий сезон у НХЛ тоже не готов. А раз не готов — думаю, лига блефует.

АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ НХЛ

Александр Овечкин сдержал свое слово. Он всегда говорил о том, что никакие препятствия, никакие лиги и никакие Гэри Бэттмены не способны помешать ему сыграть за родную сборную на Олимпиаду. И вчера, когда другие игроки отмалчивались после неприятного для них решения «сверху» или, в лучшем случае, ругались на злодейку-судьбу, но так или иначе мирились с ней, он пошел против системы. Мощнейшей многомиллиардной системы, которая кажется неодолимой.

Но в этом весь Овечкин. Не только голы и суперэффектная игра делают его звездой мирового масштаба, важнее другое — он безусловный лидер своего поколения по духу. И когда каждый хотел выступить и сказать «нет, дорогая лига, иди к черту», он просто сделал это. И может быть, именно в его руках сейчас находится судьба хоккейной истории.

Как Овечкину попасть на Олимпиаду? Вариантов, чтобы провернуть такой трюк, прямо скажем, немного. Лига не отступится и не сделает исключений: ни для Кросби, ни для Овечкина, ни для кого-либо другого. Бэттмен сотоварищи прекрасно знают: уступишь один раз — будешь проигрывать всегда.

Даже если владелец «Вашингтона» Тед Леонсис окажется таким же храбрецом, как его игрок, и повторит свои слова «я готов отпустить Овечкина на Олимпиаду», то Александру (а заодно и «Кэпиталз») грозят очень серьезные проблемы. В седьмом разделе устава НХЛ есть пункт, в котором говорится, что клуб, препятствующий проведению соревнованию (а бойкот суперзвезды под него подогнать не проблема), получает штраф и должен возместить все финансовые потери в адрес лиги. А сумму определяет кто бы вы бы думали — тот самый злодей Гэри Бэттмен. Кроме того, НХЛ имеет права взять на себе удаленное управление каким-то клубом, если он наносит ей ущерб. И что делать тогда смелому Леонсису? Обанкротиться на штрафах?

Допустим, и отказ руководства «Вашингтона» в поездке не смутит Овечкина, и он все равно купит себе билет на самолет в Пхенчхан. НХЛ тут же дисквалифицирует бунтаря, а заодно не выдаст ему трансферную карту, без которой невозможно выступление на любом международном турнире под эгидой Международной федерации хоккея.

Единственный оставшийся вариант — самый радикальный. Овечкин должен разорвать контракт с «Вашингтоном» и покинуть НХЛ. Нет сомнений, в России найдутся люди и клубы, готовые компенсировать Александру финансовые потери (контракт форварда с средней зарплатой в 9,5 миллионов действует до 2021 года). Готов ли Овечкин, перешагнув 30-летнюю отметку и так ни разу не выиграв Кубок Стэнли (может, в июне ситуация изменится) действительно бросить мечту ради родной страны? Разрыв контракта — это настоящий поджег мостов, ведь для возвращения в НХЛ в сезоне-2018/19 ему потребуется разрешение всех 30 клубов лиги.

Правда, есть и еще один вариант, который пока кажется очень сюрреалистичным. А вдруг слова Овечкина заставят объявить войну лиге не только верных товарищей Кузнецова и Орлова, но и других россиян в НХЛ, а вслед за ними — и всех других иностранцев, претендующих на поездку в Корею. По нашей информации, полученной от источников из-за океана, многие хоккеисты выражают серьезное недовольство действиями НХЛ и всерьез рассматривают варианты протеста. Конечно, стоит задаться вопросом «где вы были раньше?», ведь именно нежелание профсоюза игроков пойти на уступки привело к окончательному решению НХЛ. Может, и хоккеистам стоило подумать об Олимпиаде, а не деньгах?

Но сокрушаться на тему финансового эгоизма уже поздно. Важнее другое: вчера Александр дал старт небывалому прецеденту, способному перевернуть историю НХЛ. Кто же победит: человек или система?