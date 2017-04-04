Александр Овечкин: Я все равно поеду на Олимпиаду
Супернападающий сборной России и «Вашингтона» пошел против системы.
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В понедельник НХЛ объявила о том, что хоккеисты заокеанской лиги не примут участия в Олимпийских играх 2018 году в Пхенчхане. Однако уже вчера один из самых звездных нападающих мира Александр Овечкин подтвердил свои намерения поехать в Корею, несмотря на запрет:
— Я нисколько не изменил своего мнения, — сказал он. — Я
АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ НХЛ
Александр Овечкин сдержал свое слово. Он всегда говорил о том, что никакие препятствия, никакие лиги и никакие Гэри Бэттмены не способны помешать ему сыграть за родную сборную на Олимпиаду. И вчера, когда другие игроки отмалчивались после неприятного для них решения «сверху» или, в лучшем случае, ругались на
Но в этом весь Овечкин. Не только голы и суперэффектная игра делают его звездой мирового масштаба, важнее другое — он безусловный лидер своего поколения по духу. И когда каждый хотел выступить и сказать «нет, дорогая лига, иди к черту», он просто сделал это. И может быть, именно в его руках сейчас находится судьба хоккейной истории.
Как Овечкину попасть на Олимпиаду? Вариантов, чтобы провернуть такой трюк, прямо скажем, немного. Лига не отступится и не сделает исключений: ни для Кросби, ни для Овечкина, ни для
Даже если владелец «Вашингтона» Тед Леонсис окажется таким же храбрецом, как его игрок, и повторит свои слова «я готов отпустить Овечкина на Олимпиаду», то Александру (а заодно и «Кэпиталз») грозят очень серьезные проблемы. В седьмом разделе устава НХЛ есть пункт, в котором говорится, что клуб, препятствующий проведению соревнованию (а бойкот суперзвезды под него подогнать не проблема), получает штраф и должен возместить все финансовые потери в адрес лиги. А сумму определяет кто бы вы бы думали — тот самый злодей Гэри Бэттмен. Кроме того, НХЛ имеет права взять на себе удаленное управление
Допустим, и отказ руководства «Вашингтона» в поездке не смутит Овечкина, и он все равно купит себе билет на самолет в Пхенчхан. НХЛ тут же дисквалифицирует бунтаря, а заодно не выдаст ему трансферную карту, без которой невозможно выступление на любом международном турнире под эгидой Международной федерации хоккея.
Единственный оставшийся вариант — самый радикальный. Овечкин должен разорвать контракт с «Вашингтоном» и покинуть НХЛ. Нет сомнений, в России найдутся люди и клубы, готовые компенсировать Александру финансовые потери (контракт форварда с средней зарплатой в 9,5 миллионов действует до 2021 года). Готов ли Овечкин, перешагнув 30-летнюю отметку и так ни разу не выиграв Кубок Стэнли (может, в июне ситуация изменится) действительно бросить мечту ради родной страны? Разрыв контракта — это настоящий поджег мостов, ведь для возвращения в НХЛ в сезоне-2018/19 ему потребуется разрешение всех 30 клубов лиги.
Правда, есть и еще один вариант, который пока кажется очень сюрреалистичным. А вдруг слова Овечкина заставят объявить войну лиге не только верных товарищей Кузнецова и Орлова, но и других россиян в НХЛ, а вслед за ними — и всех других иностранцев, претендующих на поездку в Корею. По нашей информации, полученной от источников
Но сокрушаться на тему финансового эгоизма уже поздно. Важнее другое: вчера Александр дал старт небывалому прецеденту, способному перевернуть историю НХЛ. Кто же победит: человек или система?
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