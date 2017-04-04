Ротенберг: ФХР готова оказать юридическую поддержку российским игрокам НХЛ в вопросе ОИ

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В понедельник НХЛ сообщила, что не отпустит своих игроков для участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Во вторник российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заявили, что, несмотря на решение лиги, хотят принять участие в турнире.

«Мы ценим это заявление и готовы оказать поддержку, в том числе юридическую, как мы делали это с другими игроками, у которых происходили конфликты, например, как у Вячеслава Войнова. Но вместе с тем надо понимать юридическую сторону вопроса, а она такова — без подписи Гэри Беттмэна (комиссар НХЛ — прим. ТАСС) и Билла Дэйли (вице-президент лиги) ни один игрок из лиги никуда не уедет, при это не важно, какая у него национальность. Они не смогут получить трансферную карту, а без нее игрок не может выступать в международных соревнованиях. В любом случае мы готовы оказать им всевозможную поддержку», — сказал Ротенберг.

Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.