Тарасенко: Игроков НХЛ нельзя лишать Олимпиады

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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«Мы стараемся добиться успеха, чтобы выиграть Кубок Стэнли и золото Олимпийских игр. Не думаю, что можно лишать хоккеистов таких возможностей. Я согласен с хоккеистами, которые разочарованы решением, но у нас есть действующие контракты», — сказал Тарасенко.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, когда лига делала специальную паузу для турнира. За это время в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.