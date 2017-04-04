Тарасенко: Игроков НХЛ нельзя лишать Олимпиады
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не должна лишать игроков права выступления на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение высказал российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, слова которого приводит St. Louis Today.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.
«Мы стараемся добиться успеха, чтобы выиграть Кубок Стэнли и золото Олимпийских игр. Не думаю, что можно лишать хоккеистов таких возможностей. Я согласен с хоккеистами, которые разочарованы решением, но у нас есть действующие контракты», — сказал Тарасенко.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, когда лига делала специальную паузу для турнира. За это время в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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