Никита Кучеров: Олимпиада? Для меня сейчас главное попасть в плей-офф

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Решение НХЛ? Не думаю об этом, — цитирует TB Times Кучерова. — Для меня сейчас главное попасть с «Тампой» в плей-офф.