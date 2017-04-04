Никита Кучеров: Олимпиада? Для меня сейчас главное попасть в плей-офф
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров заявил, что не думает о проблемах с допуском игроков к Олимпийским играм-2018, так как сконцентрирован на попадании своей команды в
плей-офф.
В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.
— Решение НХЛ? Не думаю об этом, — цитирует TB Times Кучерова. — Для меня сейчас главное попасть с «Тампой» в
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