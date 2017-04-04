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4 апреля 2017, 20:01 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Владимир Тарасенко — о решении НХЛ: Согласен с разочарованием игроков, но у нас тут контракты

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал решение руководства НХЛ запретить игрокам лиги участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане.

«Мы росли с мечтой выиграть Олимпиаду и Кубок Стэнли. Я согласен с разочарованием игроков. Но у нас тут контракты», — сказал игрок обозревателю «Советского спорта».

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Новости НХЛ

«Сент-Луис» победил «Нэшвилл» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу

«Сент-Луис» победил «Нэшвилл» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Владимир Тарасенко забросил шайбу.
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3 апреля

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