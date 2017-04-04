Брэден Холтби: Пока не планирую покидать «Вашингтон» и ехать на Олимпиаду

В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Это личное решение каждого игрока, — цитирует ESPN Холтби. — Но я пока что не планирую покидать клуб и ехать в Корею, пока нет договоренности.

Напомним, что ранее его одноклубник Александр Овечкин заявил, что своего мнения не изменил и намерен принять участие в Играх.