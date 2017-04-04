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4 апреля 2017, 19:55 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Брэден Холтби: Пока не планирую покидать «Вашингтон» и ехать на Олимпиаду

Голкипер «Вашингтона» Брэден Холтби заявил, что на данный момент не планирует уезжать из клуба ради Олимпийских игр-2018, пока НХЛ и МОК не договорятся об участии игроков.

В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Это личное решение каждого игрока, — цитирует ESPN Холтби. — Но я пока что не планирую покидать клуб и ехать в Корею, пока нет договоренности.

Напомним, что ранее его одноклубник Александр Овечкин заявил, что своего мнения не изменил и намерен принять участие в Играх.

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