Брэден Холтби: Пока не планирую покидать «Вашингтон» и ехать на Олимпиаду
Голкипер «Вашингтона» Брэден Холтби заявил, что на данный момент не планирует уезжать из клуба ради Олимпийских игр-2018, пока НХЛ и МОК не договорятся об участии игроков.
В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.
— Это личное решение каждого игрока, — цитирует ESPN Холтби. — Но я пока что не планирую покидать клуб и ехать в Корею, пока нет договоренности.
Напомним, что ранее его одноклубник Александр Овечкин заявил, что своего мнения не изменил и намерен принять участие в Играх.
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