ФХР: Если, как Ковальчук, уехать из НХЛ в КХЛ, можно рассчитывать на Олимпиаду

«Если поступить в своё время так, как поступил Илья Ковальчук, который закончил карьеру в НХЛ и уехал в КХЛ, тогда можно рассчитывать на участие в Олимпиаде. И то, тогда всё решала НХЛ. Без её разрешения Ковальчук не смог бы уехать. Очень тяжёлые переговоры были, просто в сухом остатке это всё равно было решение лиги. Иначе он никуда не уехал бы. Аналогичная ситуация с Дацюком. Всё решала лига», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.