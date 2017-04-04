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4 апреля 2017, 19:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

ФХР: Если, как Ковальчук, уехать из НХЛ в КХЛ, можно рассчитывать на Олимпиаду

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что российские игроки НХЛ могут рассчитывать на попадание в сборную на Олимпиаду 2018 года, если после окончания сезона-2016/17 уедут в КХЛ.

«Если поступить в своё время так, как поступил Илья Ковальчук, который закончил карьеру в НХЛ и уехал в КХЛ, тогда можно рассчитывать на участие в Олимпиаде. И то, тогда всё решала НХЛ. Без её разрешения Ковальчук не смог бы уехать. Очень тяжёлые переговоры были, просто в сухом остатке это всё равно было решение лиги. Иначе он никуда не уехал бы. Аналогичная ситуация с Дацюком. Всё решала лига», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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