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4 апреля 2017, 19:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Владелец «Вашингтона» не будет комментировать решение НХЛ до окончания плей-офф

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис пока не будет комментировать отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

Леонсис не хочет, чтобы это отвлекало внимание от предстоящего плей-офф.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил своё намерение участвовать в Олимпийских играх, несмотря на решение НХЛ. Ранее Леонсис поддержал россиянина и заявил, что отпустит игрока на Олимпиаду вне зависимости от решения НХЛ.

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