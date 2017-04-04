Владелец «Вашингтона» не будет комментировать решение НХЛ до окончания плей-офф

Об этом сообщает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.



Леонсис не хочет, чтобы это отвлекало внимание от предстоящего плей-офф.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил своё намерение участвовать в Олимпийских играх, несмотря на решение НХЛ. Ранее Леонсис поддержал россиянина и заявил, что отпустит игрока на Олимпиаду вне зависимости от решения НХЛ.