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4 апреля 2017, 19:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Р. Ротенберг: Мы не сомневались в патриотизме Овечкина и других наших ребят

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал заявления Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, которые выразили готовность поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане несмотря на запрет НХЛ.

«Мы не сомневались в патриотизме Саши Овечкина и других наших хоккеистов. Но последнее слово всё равно будет за НХЛ. Есть юридическая сторона контракта. Ситуация никак не меняется, просто приятно, что у нас в сборной такие люди, настоящие патриоты», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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