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Напомним, вчера НХЛ объявила, что не собирается отпускать игроков на Олимпиаду-2018.

— Александр — молодец, — сказал Третьяк. — Было бы здорово (чтобы Овечкин приехал на Олимпиаду. — Прим. «СЭ»). Такого спортсмена мы всегда ждем в нашу команду. Он действительно патриот своей страны и на протяжении нескольких лет даже с травмами приезжал в сборную и помогал в трудные моменты.

— Ожидаете, что другие российские энхаэловцы попробуют договориться со своими клубами?

— Конечно, мы на это надеемся. Мы хотели бы увидеть в составе таких хоккеистов как Овечкин и Малкин. Отпустят ли его, нам трудно сказать. Лучшие игроки всегда у нас в фокусе, перед Олимпиадами и чемпионатами мира мы всегда смотрели и говорили с нашими игроками. Мы приветствуем порыв Александра, но не знаем, как НХЛ отреагирует на стремление наших игроков сыграть за свою сборную. (Евгений БЕЛОУСОВ).