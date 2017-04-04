Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29314823/
4 апреля 2017, 19:43 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ти. Джей. Оши: Не очень сомневаюсь, что НХЛ поедет на Олимпиаду

Нападающий «Вашингтона» Ти. Джей. Оши заявил, что по-прежнему надеется попасть на Олимпийские игры-2018.

В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Не знаю почему, но я по-прежнему не очень сомневаюсь, что НХЛ поедет на Олимпиаду, — цитирует ESPN Оши.

Напомним, что ранее его одноклубник Александр Овечкин заявил, что своего мнения не изменил и намерен принять участие в Играх.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР