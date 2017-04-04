Ти. Джей. Оши: Не очень сомневаюсь, что НХЛ поедет на Олимпиаду

В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Олимпиаду и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Не знаю почему, но я по-прежнему не очень сомневаюсь, что НХЛ поедет на Олимпиаду, — цитирует ESPN Оши.

Напомним, что ранее его одноклубник Александр Овечкин заявил, что своего мнения не изменил и намерен принять участие в Играх.