Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29314815/
4 апреля 2017, 19:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кузнецов: Я всё равно поеду на Олимпиаду в Пхёнчхан

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов сообщил, что готов поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхан, несмотря на запрет НХЛ.

Нападающий Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> и сборной России Евгений Кузнецов сообщил что готов поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхан несмотря на запрет <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Надеюсь, НХЛ всё же разрешит нам поехать, но если нет, то я всё равно поеду в Южную Корею. Это в моём сердце. Мы с Орловым очень хотим поехать», — сказал Кузнецов журналистам.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!