Кузнецов: Я всё равно поеду на Олимпиаду в Пхёнчхан
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов сообщил, что готов поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхан, несмотря на запрет НХЛ.
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«Надеюсь, НХЛ всё же разрешит нам поехать, но если нет, то я всё равно поеду в Южную Корею. Это в моём сердце. Мы с Орловым очень хотим поехать», — сказал Кузнецов журналистам.
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