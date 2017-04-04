Кузнецов: Я всё равно поеду на Олимпиаду в Пхёнчхан

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Надеюсь, НХЛ всё же разрешит нам поехать, но если нет, то я всё равно поеду в Южную Корею. Это в моём сердце. Мы с Орловым очень хотим поехать», — сказал Кузнецов журналистам.