Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29314680/
4 апреля 2017, 19:36 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ричард Паунд: МОК не откажет игрокам НХЛ, если лига даст задний ход

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что организация всегда будет рада видеть игроков НХЛ на международных турнирах.

В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Игры и не отпустит хоккеистов на турнир.

— МОК не откажет игрокам из НХЛ в участии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, если НХЛ захочет дать задний ход, — приводит Sports Network слова Паунда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Владимир Тарасенко — о решении НХЛ: Согласен с разочарованием игроков, но у нас тут контракты

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал решение руководства НХЛ запретить игрокам лиги участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане.
Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР