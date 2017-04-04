Ричард Паунд: МОК не откажет игрокам НХЛ, если лига даст задний ход
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что организация всегда будет рада видеть игроков НХЛ на международных турнирах.
В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Игры и не отпустит хоккеистов на турнир.
— МОК не откажет игрокам из НХЛ в участии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, если НХЛ захочет дать задний ход, — приводит Sports Network слова Паунда.
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