Ричард Паунд: МОК не откажет игрокам НХЛ, если лига даст задний ход

В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Игры и не отпустит хоккеистов на турнир.

— МОК не откажет игрокам из НХЛ в участии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, если НХЛ захочет дать задний ход, — приводит Sports Network слова Паунда.