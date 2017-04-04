Овечкин: Я не изменил решения и еду на Олимпиаду, Россия — моя страна
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин заявил, что не изменил своего решения поехать на Олимпиаду 2018 года.
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Накануне НХЛ объявила, что не поедет на Игры.
«Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Каждый знает, что Олимпиада важна, наш владелец понимает мою позицию, мнение Кузнецова, мнение Бекстрёма, мнение Холтби, каждый хочет быть там. Я жду, что договорённость всё же будет достигнута. Хотя…
Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь ещё нет», — сказал Овечкин журналистам.
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