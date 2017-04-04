Майк Бэбкок: Решение НХЛ? Я разочарован

Специалист отметил, что для спортсмена — это самое главное событие в карьере. В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Игры и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Я разочарован, — цитирует в «Твиттере» Пьер Лебрюн Бэбкока. — Я дважды был на Играх. В вашей жизни никогда не будет подобного величайшего события.