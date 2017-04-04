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4 апреля 2017, 19:20 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Майк Бэбкок: Решение НХЛ? Я разочарован

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок заявил, что расстроен решением НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018.

Специалист отметил, что для спортсмена — это самое главное событие в карьере. В понедельник лига объявила, что не будет делать паузу в календаре чемпионата на Игры и не отпустит хоккеистов на турнир.

— Я разочарован, — цитирует в «Твиттере» Пьер Лебрюн Бэбкока. — Я дважды был на Играх. В вашей жизни никогда не будет подобного величайшего события.

Торонто Мэйпл Ливз
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