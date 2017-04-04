Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятся

— Вячеслав Аркадьевич, что вы думаете об отказе НХЛ ехать на Олимпиаду в Пхенчхан?

— Это эгоизм чистой воды со стороны руководства лиги. Наплевательское отношение к своим игрокам, к мировому хоккейному сообществу.

— Подождите, но вот есть Red Hot Chilly Peppers, а есть группа «Грибы». Почему НХЛ не может просить деньги за то, что предоставляет звезд мирового масштаба в ущерб себе?

— Я не в курсе их переговоров. Кто кому что обещал, кто что сделал. Оплатить страховки, переезд. Но замечу, что НХЛ — это игроки не только из Канады и США. Это еще много европейцев. Они имеют право выступать за честь свой страны, защищать ее на международной арене, представлять на Олимпиаде.

Если говорить о деньгах — наверное, можно найти компромисс с МОК, наладить какие-то связи. Но в любом случае нужно учитывать интересы всех игроков НХЛ. Тут свое веское слово должен сказать профсоюз хоккеистов, который тоже является мощным рычагом в бизнес-проекте НХЛ.

В свое время ради потолка зарплат НХЛ объявила локаут. Теперь профсоюз может устроить забастовку, показав, что у него тоже есть право голоса. И мнение хоккеистов также важно.

Ну нельзя быть такими эгоистами! Когда НХЛ приходит в Европу, то разбирает игроков, несмотря ни на что. Выплачивают их клубам жалкие дивиденды, хотя этих хоккеистов выращивают с детства. А потом используют этих игроков для того, чтобы обогащаться, ничего не инвестируя в развитие европейского хоккея. Так серьезные бизнесмены не поступают. Жалко, что у нас КХЛ не до конца конкурентоспособна, чтобы вместе с Европой создать продукт, который был бы таким же востребованным в Старом Свете, как НХЛ. Тогда не было бы такого оттока хоккеистов в Северную Америку. Посмотрели б тогда, как НХЛ отказалась бы от Олимпиады.

— Вы прям какой-то рабовладельческий строй нарисовали, хотя хоккеисты сами едут в НХЛ — вперед и с песней. Там платят большие деньги. Не нравится — оставайся в КХЛ. А что вы думаете об Александре Овечкине? Он очень часто повторял, что уедет в Пхенчхан вне зависимости от того, какое решение примет НХЛ. Не кажется ли вам, что сейчас Ови стал заложником своих слов?

— Слова и желание Александра мне понятны. Это крик души. Как он поступит — виднее только Овечкину. Скоро узнаем. Саша — человек с характером. Уважаю даже то, что он открыто выразил свое мнение.

Но я бы на месте игроков, которые высказывали свое мнение как Александр, обратился бы в свой профсоюз. Пусть он принимает какое-то решение. Совместно, без партизанщины. Не надо выставлять одного Овечкина или кого-то еще на линию боя. Нужно быть вместе, тогда можно биться за справедливость.

А так, конечно — сам Овечкин может полететь в Пхенчхан. Его прямо там дисквалифицируют, отстранят от Олимпиады. Эта машина может сожрать любого хоккеиста. Перемелет и не подавится. Но кто от этого выиграет?

— Вы же сами были в такой ситуации, когда швейцарцы в 1994 году не сделали перерыв на Олимпиаду, и вас не отпустили в Лиллехаммер.

— Да, тогда ко мне обращались лично все, вплоть до руководства страны. Но я предложил им решить вопрос с клубом. Потому что хоккеист с контрактом — подневольный человек. Я — законопослушный гражданин. В какой бы стране ни жил, что бы ни делал — нужно жить по правилам.

Было очень обидно, что тогда ИИХФ не делала окна в национальных чемпионатах, чтобы игроков могли отпускать на топ-турниры. Конечно, у меня к тому времени уже были два золота Олимпиады. Но терять такой турнир всегда больно.

— Вы живете в Швейцарии, отлично знаете еврохоккей. Скажите, какие сборные могут собрать наши конкуренты?

— В любом случае будет сильное давление. И любая темная лошадка способна на сюрприз, потому что турнир очень короткий. Шапками никого в Пхенчхане не закидаешь.

Нужно готовить молодую смену, собирать состав в КХЛ, вместе с ними добиваться результата. Также поступят другие нации — Швеция, Финляндия, там тоже есть амбициозная молодежь. Олимпиада — это очень серьезная площадка для того, чтобы заявить о себе. Легкой прогулки не ждите, но мы должны идти только за победой.