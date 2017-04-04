Строльман принимал участие в чемпионатах мира в составе сборной Швеции, но ни разу не играл на Олимпиаде.



«Они разбили мечту. Это печальный день. Они думают только о деньгах. Кучка миллиардеров, пытающихся заработать лишний доллар», — цитирует Строльмана в своём «твиттере» обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.