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4 апреля 2017, 19:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Строльман: НХЛ — кучка миллиардеров, пытающихся заработать лишний доллар

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман прокомментировал решение НХЛ не участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Строльман принимал участие в чемпионатах мира в составе сборной Швеции, но ни разу не играл на Олимпиаде.

«Они разбили мечту. Это печальный день. Они думают только о деньгах. Кучка миллиардеров, пытающихся заработать лишний доллар», — цитирует Строльмана в своём «твиттере» обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит.

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