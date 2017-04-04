Агент: Орлов примет решение по возможному возвращению в КХЛ после окончания сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НХЛ в понедельник вечером сообщила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан из-за разногласий в переговорах с Международным олимпийским комитетом. Контракт 25-летнего Орлова с «Вашингтоном» завершается в конце сезона, в этом он провел 78 матчей и набрал 33 очка (6+27).

«Относительно Дмитрий Орлова, сейчас он стопроцентно нацелен на плей-офф. Нынешний год должен стать годом “Вашингтона”, и Дима должен отлично сыграть в плей-офф, выиграть Кубок Стэнли. Потом мы уже будем думать про Олимпийские игры», — сказал Гандлер.

«Вашингтон» сейчас возглавляет турнирную таблицу НХЛ.