Агент: Орлов примет решение по возможному возвращению в КХЛ после окончания сезона
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Дмитрий Орлов примет решение по поводу возможного возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), чтобы иметь возможность принять участие в Олимпийских играх 2018 года, по окончании сезона. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Марк Гандлер.
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НХЛ в понедельник вечером сообщила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан
«Относительно Дмитрий Орлова, сейчас он стопроцентно нацелен на
«Вашингтон» сейчас возглавляет турнирную таблицу НХЛ.
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