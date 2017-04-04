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4 апреля 2017, 19:04 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Агент: Орлов примет решение по возможному возвращению в КХЛ после окончания сезона

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Дмитрий Орлов примет решение по поводу возможного возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), чтобы иметь возможность принять участие в Олимпийских играх 2018 года, по окончании сезона. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Марк Гандлер.

НХЛ в понедельник вечером сообщила что не отпустит своих игроков на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан <nobr>из-за </nobr>разногласий в переговорах с Международным олимпийским комитетом. Увеличить
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НХЛ в понедельник вечером сообщила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан из-за разногласий в переговорах с Международным олимпийским комитетом. Контракт 25-летнего Орлова с «Вашингтоном» завершается в конце сезона, в этом он провел 78 матчей и набрал 33 очка (6+27).

«Относительно Дмитрий Орлова, сейчас он стопроцентно нацелен на плей-офф. Нынешний год должен стать годом “Вашингтона”, и Дима должен отлично сыграть в плей-офф, выиграть Кубок Стэнли. Потом мы уже будем думать про Олимпийские игры», — сказал Гандлер.

«Вашингтон» сейчас возглавляет турнирную таблицу НХЛ.
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