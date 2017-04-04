Скаут сборной РФ: Решение НХЛ по неучастию игроков в ОИ-2018 может быть неокончательным
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о неучастии ее игроков в Олимпийских играх 2018 года может быть изменено, вопросы по этому вердикту остаются. Такое мнение ТАСС высказал руководитель скаутской службы сборной России Алексей Жамнов.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18.
«Я уже нахожусь в Северной Америке. Задача — посмотреть на ребят, которые могут нас усилить на чемпионате мира. Сегодня посещу матч между «Торонто» и «Вашингтоном», потом схожу на игру «Торонто» и «Тампы-Бэй», — сообщил Жамнов.
«Вчера я встречался с ребятами из “Вашингтона”, пообщались, до этого встречался с игроками “Филадельфии”. Я с ними разговаривал и до, и после того, как мы узнали о решении НХЛ. Пока вердикт такой, но не думаю, что он окончателен. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, вопросы еще будут подниматься», — добавил он.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, когда лига делала специальную паузу для турнира. За это время в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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