Хоккеист «Чикаго» Панарин недоволен решением НХЛ не пускать игроков на ОИ-2018
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российский хоккеист «Чикаго» Артемий Панарин не доволен решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не делать паузу в турнире на время проведения Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом он заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.
«Я пониманию, почему это происходит, наверное, дело в финансах, лиги это не очень выгодно. Я не совсем доволен решением НХЛ. Мне как игроку, который ни разу не был на Олимпиаде, хочется в ней поучаствовать. Если у меня этого не получится, будет обидно» , — сказал Панарин.
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин провел в составе «Чикаго» 79 матчей, набрав 72 очка (29 шайб + 43 передачи).
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