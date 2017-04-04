Стивен Стэмкос: Я расстроен решением НХЛ

Хоккеист отметил, что не всегда игрокам предоставляется возможность защищать свою страну на таких турнирах.

— Я расстроен тем, что мы не смогли обговорить все вопросы с лигой, и не примем участие в турнире, — цитирует TB Times Стэмкоса. — Я действительно хотел поехать на Олимпиаду. Разговаривал со многими игроками на эту тему и ни разу не услышал, чтобы кто-то не хотел представлять свою страну. Знаю, что это горячая тема в последнее время. Мы хотим иметь шанс в своей карьере участвовать на Олимпиаде. Ведь никогда не знаешь, сколько возможностей тебе представиться поехать на Игры. Мы продолжаем надеяться, что сможем получать шанс участвовать.