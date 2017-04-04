Стивен Стэмкос: Я расстроен решением НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос заявил, что игроков расстроило решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры-2018.
Хоккеист отметил, что не всегда игрокам предоставляется возможность защищать свою страну на таких турнирах.
— Я расстроен тем, что мы не смогли обговорить все вопросы с лигой, и не примем участие в турнире, — цитирует TB Times Стэмкоса. — Я действительно хотел поехать на Олимпиаду. Разговаривал со многими игроками на эту тему и ни разу не услышал, чтобы
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