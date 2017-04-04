Быков: Решение НХЛ не пускать игроков на ОИ-2018 неуважительное ко всему хоккею
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) неуважительно отнеслась ко всему хоккейному обществу, не пустив своих игроков на Олимпийские игры 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.
«Я считаю, что НХЛ никого не уважает, это ударит по хоккею. Они приезжают к нам с граблями и полностью вырезают всю грибницу, а так бизнес не делается — нужно тоже
По словам собеседника ТАСС, лига действует только в собственных интересах, забывая о мнении хоккеистов. «НХЛ думает только о себе, это такой политический эгоизм, они не хотят даже задуматься, что можно
При этом НХЛ проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпийских играх. «Идти на
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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