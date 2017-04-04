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4 апреля 2017, 17:11 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Быков: Решение НХЛ не пускать игроков на ОИ-2018 неуважительное ко всему хоккею

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) неуважительно отнеслась ко всему хоккейному обществу, не пустив своих игроков на Олимпийские игры 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

По словам двукратного олимпийского чемпиона лига действует только в собственных интересах забывая о мнении хоккеистов. Увеличить
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«Я считаю, что НХЛ никого не уважает, это ударит по хоккею. Они приезжают к нам с граблями и полностью вырезают всю грибницу, а так бизнес не делается — нужно тоже что-то сажать. Это неуважение к хоккейному сообществу. Во многом подрывается престиж соревнования, снижается уровень, потому что лучших игроков нет», — сказал Быков.

По словам собеседника ТАСС, лига действует только в собственных интересах, забывая о мнении хоккеистов. «НХЛ думает только о себе, это такой политический эгоизм, они не хотят даже задуматься, что можно как-то поменять свой регламент. Многие игроки, которые там играют, получаются заложниками ситуации — у них есть огромное желание представлять свою страну на международной арене, но этот эгоизм не дает реализовывать мечту», — отметил двукратный олимпийский чемпион.

При этом НХЛ проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпийских играх. «Идти на какие-то мелкие компромиссы тоже несерьезно, потому что неправильно, если кого-то отпустят, а кого-то нет. Но это уже их дележки, я не сторонник туда заглядывать. Я против односистемного хоккея и был бы рад, если бы Континентальная хоккейная лига вместе с другими лигами в Европе в будущем составила такую конкуренцию НХЛ, чтобы дать возможность игрокам не уезжать за океан, а оставаться на родине», — подчеркнул Быков.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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