Быков: Решение НХЛ не пускать игроков на ОИ-2018 неуважительное ко всему хоккею

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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«Я считаю, что НХЛ никого не уважает, это ударит по хоккею. Они приезжают к нам с граблями и полностью вырезают всю грибницу, а так бизнес не делается — нужно тоже что-то сажать. Это неуважение к хоккейному сообществу. Во многом подрывается престиж соревнования, снижается уровень, потому что лучших игроков нет», — сказал Быков.

По словам собеседника ТАСС, лига действует только в собственных интересах, забывая о мнении хоккеистов. «НХЛ думает только о себе, это такой политический эгоизм, они не хотят даже задуматься, что можно как-то поменять свой регламент. Многие игроки, которые там играют, получаются заложниками ситуации — у них есть огромное желание представлять свою страну на международной арене, но этот эгоизм не дает реализовывать мечту», — отметил двукратный олимпийский чемпион.

При этом НХЛ проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпийских играх. «Идти на какие-то мелкие компромиссы тоже несерьезно, потому что неправильно, если кого-то отпустят, а кого-то нет. Но это уже их дележки, я не сторонник туда заглядывать. Я против односистемного хоккея и был бы рад, если бы Континентальная хоккейная лига вместе с другими лигами в Европе в будущем составила такую конкуренцию НХЛ, чтобы дать возможность игрокам не уезжать за океан, а оставаться на родине», — подчеркнул Быков.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.