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4 апреля 2017, 16:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Роу покинет пост главного тренера «Флориды», но продолжит работать в клубе

Том Роу покинет пост тренера «Флориды Пантерз» по окончании регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Об этом кадровом решении сообщил журналист Харви Фиалков, сославшись на источник, знакомый с ситуацией.

«Флорида» уже лишилась шансов на выход в плей-офф. В настоящее время команда занимает 13-е место в Восточной конференции и точно не сможет подняться выше.

«Флорида» рассматривает Роу как ценного сотрудника, доказавшего свою верность клубу. Он продолжит работать в организации, но не в качестве тренера.

Флорида Пантерз
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