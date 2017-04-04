Роу покинет пост главного тренера «Флориды», но продолжит работать в клубе
Том Роу покинет пост тренера «Флориды Пантерз» по окончании регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Об этом кадровом решении сообщил журналист Харви Фиалков, сославшись на источник, знакомый с ситуацией.
«Флорида» уже лишилась шансов на выход в
«Флорида» рассматривает Роу как ценного сотрудника, доказавшего свою верность клубу. Он продолжит работать в организации, но не в качестве тренера.
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