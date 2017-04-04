«НХЛ заслуживает звания худшей лиги в мире». Северная Америка негодует

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THE HOCKEY NEWS: «НХЛ ДОСТОЙНА ВСЕОБЩЕГО ПРЕЗРЕНИЯ»

НХЛ достойна всеобщего презрения и порицания за решение не принимать участия в Олимпиаде.

Но начнем по порядку. Пусть лига и объявила, что не отпустит игроков на Олимпийские Игры, подчеркнув, «мы полагаем, что данный вопрос официально закрыт», можно еще надеяться, что окончательное решение все же еще не принято. Во-первых, участие в Олимпиаде-2014 не было согласовано до июля, так что у лиги еще остается время на размышление. Во-вторых, если лиге сделают более выгодное предложение, то почему бы не рассмотреть его пристальнее?

Все упирается во мнение владельцев клубов НХЛ, которые мыслят сиюминутными интересами и выгодами. Так эти парни ведут бизнес. Ведь если бы они были дальновиднее, то поняли бы, какое кошмарное решение принимают. Никакие финансовые выкладки не затмят престижность выступления на Олимпиаде. Официальные лица любят говорить о развитии игры, но если только это сосуществует с наполнением их кошелька.

Черт возьми, это их лига и они могут делать то, что им заблагорассудится, так что НХЛ вполне заслуживает звания худшей лиги в мире, показывающий лучший хоккей в мире.

ESPN: «БОЛЬШАЯ ДОЛЯ ВИНЫ ЛЕЖИТ И НА МОК»

После долгих и вялых переговоров, наконец, наступила какая-то ясность. И хоть НХЛ в итоге приняла не самое популярное решение, появление хоть какой-то конкретики радует.

Стоит отметить, что большая доля вины за это лежит и на Международном олимпийском комитете. Долгое время МОК и НХЛ находили общий язык, что подарило нам с вами возможность видеть лучший хоккей в мире.

Однако в этот раз МОК решил будить спящего медведя. Известно, что владельцы клубов, мягко говоря, не в восторге от приостановки матчей регулярного чемпионата и перспектив отпускать своих игроков в национальные сборные. Все вновь сводится к деньгам, что лишний раз подчеркивает и так очевидный факт — разницу в отношении к игре и абсолютное игнорирование мнения спортивных болельщиков.

В свою очередь, МОК отказался покрывать расходы на страховки и другие финансовые издержки, связанные с выступлением игроков НХЛ на Олимпиаде. Когда ИИХФ согласился взять эти расходы на себя, НХЛ продолжила торговаться, тогда МОК сделал очень резкий шаг — пригрозил лиге, что, если она не отпустит игроков в 2018 году, то появление НХЛ на Играх-2022 может оказаться под большим сомнением.

Это стало последней каплей.

В результате МОК, его спонсоры и телевизионщики, которые платят миллионы за право быть частью Олимпиады в Корее, могут забыть об Остоне Мэттьюсе, Хенрике Лундквисте, Сидни Кросби и многих других звездах, чтобы переключить свое внимание или на Максима Тальбо и Мэтта Гилроя, или Бобби Батлера и Бена Скривенса, или игроков студенческих лиг, которые могут стать костяком сборных США и Канады.

NATIONAL POST: «ПЯТЬ СТАДИЙ ПРИНЯТИЯ ГОРЯ»

Пять стадий принятия горя — ныне актуальное понятие для хоккейных болельщиков, который узнали, что НХЛ решила не отпускать игроков на ближайшую Олимпиаду.

1. Отрицание.

В «Твиттере» сразу же развернулся жаркий спор, как поступят игроки. Александр Овечкин еще год назад публично пообещал помочь сборной России вне зависимости от решения лиги. Во время Матча звезд россиянин подтвердил свою позицию. Кажется, в «Вашингтоне» ему не собираются вставлять палки в колеса.

2. Гнев.

В интернете не принято скрывать свои эмоции, так что негатива на руководство НХЛ уже вылилось предостаточно. Известный хоккейный автор Шон Макиндо в своем «Твиттере» попытался объяснить эмоции фанатов: «Если вы хоккейный фанат — то вы единственная причина, по которой и существует весь этот бизнес. И вам не нужно объяснять причины своего недовольства. Просто не стесняйтесь проявлять свой гнев».

3. Торг.

ИИХФ объявила, что ждет окончательного решения до конца апреля. НХЛ так же не хочет, чтобы эти разговоры отвлекали клубы от плей-офф. Возможно, это последний шанс для МОК и ИИХФ прийти к окончательному согласию и выдвинуть последнее предложение, дабы найти-таки решение столь серьезной проблемы.

4. Депрессия.

Разве можно теперь представить Олимпиаду без игроков НХЛ? Однако вспомните, что впервые такие Игры с участием «профессионалов» прошли только в 1998 году.

5. Принятие.

В конце концов, вы играете за герб на груди, а не за фамилию на спине.

SPORTSNET: «КАК ЭТО РЕШЕНИЕ ПОВЛИЯЕТ НА ОЛИМПИАДУ-2022?»

Остаются еще два важных вопроса.

Во-первых, что произойдет с хоккеистами. Ясно, что по большей части они будут очень недовольны этим решением. Выступление за национальную сборную на Олимпиаде — это привилегия для профессионального спортсмена. Они гордятся этим.

Владелец «Оттавы» Юджин Мелник уже официально заявил, что не отпустит защитника «Сенаторз» Эрика Карлссона на Олимпиаду. А вот владелец «Вашингтона» Тед Леонсис уже не раз заявлял, что поддержит лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина в любом его решении.

Еще один момент. Как это решение повлияет на перспективы игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине? Недавно лига объявила, что клубы НХЛ проведут в скором времени выставочные матчи в Китае, что вписывается в планы полноценного выхода на столь заманчивый китайский рынок. Китайское правительство при поддержке НХЛ планирует осуществить крупные вложения в развитие хоккея в преддверии Олимпиады-2022. И мнение Китая, несомненно, будет учитываться, когда речь вновь зайдет об участие игроков НХЛ на Олимпиаде.

Оптимизм заставляет верить, что иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Но, если говорить об Олимпиаде-2018, то, наверное, время уже упущено.

YAHOO SPORTS: «КАК Я СМОГУ ОТКАЗАТЬ ОВЕЧКИНУ?»

Лидер «Вашингтона» четко дал понять, что собирается принять участие на Олимпиаде-2018 в составе сборной России. Владелец клуба Тед Леонсис сообщил, что согласится отпустить игроков «Кэпиталз» в сборные: «Если Алекс Овечкин, Брэйден Холтби или Никлас Бэкстрем скажут мне: “Хотим защищать флаг своей страны”, — как я смогу им отказать? Меня могут за это оштрафовать. Могут придумать какое-то другое наказание. Но я не смогу поступить иначе в подобной ситуации».

Так что же может случиться?

НХЛ стоит на позиции, что хоккеисты, связанные контрактами с клубами лиги, должны продолжать выступать в регулярном чемпионате. Именно поэтому руководство лиги полагает, что ни один игрок с действующим контрактом на руках не примет участие на Олимпиаде.

Однако некоторые руководители уже подали голос и признались, что не будут чинить препятствий своим игрокам.

Так что у лиги остается два варианта: оставить этот вопрос на решение владельцев с возможностью каких-то санкций или создать какое-то общее правило для всех с возможностью серьезных побочных эффектов.

CTV NEWS: «В СЛОВАХ ХОККЕИСТОВ ЧИТАЕТСЯ НЕГОДОВАНИЕ И ДОСАДА»

Игроки НХЛ немедленно отреагировали на решение лиги не отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2018. И в их словах читается негодование и досада.

Голкипер «Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист назвал это решение упущенной возможностью для развития бизнеса.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признался, что не представляет Олимпиаду без участия лучших игроков мира. Он настаивает, что игроки НХЛ «обязательно должны поехать в Пхенчхан.

Защитник «Оттавы» и серебряный медалист Олимпиады-2014 в составе Швеции Эрик Карлссон разделяет его негодование: «Это бред. Не могу подобрать других слов. Это принесет нашему виду спорту больше вреда, чем люди могут представить. И тот, кто принял это решение, очевидно, не понимает, что натворил».

NHLPA: «ДАННОЕ РЕШЕНИЕ — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ НХЛ»

Ассоциация игроков НХЛ уже выступила с официальным заявлением по поводу решения лиги не отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пхенчхан: «Игроки выражают огромное разочарование и категорическое несогласие с недальновидным решением отказаться от участия в Олимпийских играх.

Любые проблемы, которые участие в Играх может принести календарю регулярного чемпионата НХЛ в следующем сезоне, это малая цена за возможность продемонстрировать лучшие образцы нашей игры на международной арене.

В 2018 и 2022 годах нам предоставляется уникальная возможность провести Олимпийские игры в Азии. НХЛ может полагать, что своим решение она наказывает МОК, хоккеистов или всех вместе за отказ пойти на условия владельцев клубов. Вместо этого они лишают самих себя возможности выйти на новые рынки и познакомить спортивный мир с нашей игрой на новом континенте.

Более того, все это происходит уже после того, как было найдено решение по компенсации финансовых потерь и затрат. Лига пытается переложить вину за такой исход переговоров на других. Но хоккеисты — настоящие патриоты. И они не смирятся с этим решением просто так. Нужно уважать чужое мнение. А данное решение — исключительно личное решение НХЛ. Оно наносит вред игрокам, миллионам болельщиков и самой игре.