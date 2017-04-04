Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29312154/
4 апреля 2017, 16:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко готов сыграть за сборную РФ на любом турнире

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент- Луис» Владимир Тарасенко готов сыграть за сборную России на любом турнире. Об этом ТАСС рассказал его отец, тренер «Сибири» Андрей Тарасенко.

По словам отца нападающего Андрея Тарасенко <span class=error>НХЛ</span> еще может изменить решение не пускать хоккеистов на Олимпиаду-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«У него желание играть за сборную всегда есть — не важно на чемпионате мира или Олимпийских играх. Тем более Олимпиада, это венец четырехлетия», — сказал Тарасенко- старший.

В сентябре прошлого года нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что поедет на Олимпиаду в Пхенчхан вне зависимости от решения НХЛ. «Овечкин — это фигура мирового уровня не только как хоккеист. Под заявлением Саши почва была готова, и он готов был так сказать. Неизвестно, какой резонанс будет, если Овечкин поедет», — подчеркнул он.

По словам Тарасенко-старшего, НХЛ еще может изменить свое решение.

«Ажиотаж пройдет, и возможно, что решение будет изменено. Верю, что что-то должно произойти, поскольку так конкретно отрезать игроков своих сборных нельзя, и все равно надо будет искать компромисс. Хоккеисты на таких турнирах должны защищать честь своего флага. Их понять можно, но лишать их Олимпиады нельзя — сами североамериканцы говорят, что это особенный турнир, на котором участвуют лучшие из лучших», — отметил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

Плющенко объявил о сотрудничестве с Сотниковой

Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко готов сыграть за сборную РФ на любом турнире

Совет спортсменов МПК не поддержал участие россиян в стартах под нейтральным флагом