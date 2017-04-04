Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко готов сыграть за сборную РФ на любом турнире

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«У него желание играть за сборную всегда есть — не важно на чемпионате мира или Олимпийских играх. Тем более Олимпиада, это венец четырехлетия», — сказал Тарасенко- старший.

В сентябре прошлого года нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что поедет на Олимпиаду в Пхенчхан вне зависимости от решения НХЛ. «Овечкин — это фигура мирового уровня не только как хоккеист. Под заявлением Саши почва была готова, и он готов был так сказать. Неизвестно, какой резонанс будет, если Овечкин поедет», — подчеркнул он.

По словам Тарасенко-старшего, НХЛ еще может изменить свое решение.