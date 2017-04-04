Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко готов сыграть за сборную РФ на любом турнире
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент- Луис» Владимир Тарасенко готов сыграть за сборную России на любом турнире. Об этом ТАСС рассказал его отец, тренер «Сибири» Андрей Тарасенко.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.
«У него желание играть за сборную всегда есть — не важно на чемпионате мира или Олимпийских играх. Тем более Олимпиада, это венец четырехлетия», — сказал Тарасенко- старший.
В сентябре прошлого года нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что поедет на Олимпиаду в Пхенчхан вне зависимости от решения НХЛ. «Овечкин — это фигура мирового уровня не только как хоккеист. Под заявлением Саши почва была готова, и он готов был так сказать. Неизвестно, какой резонанс будет, если Овечкин поедет», — подчеркнул он.
По словам
«Ажиотаж пройдет, и возможно, что решение будет изменено. Верю, что
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