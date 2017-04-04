Генсек ИИХФ: Хоккеисты хотят играть на Олимпиаде, профсоюз НХЛ не реагировал

«Мы все ещё обсуждаем этот вопрос. Я действительно понимаю Гэри Беттмэна и НХЛ, потому что профсоюз игроков никак не реагировал последние шесть месяцев. Игроки хотят играть на Олимпиаде, о чём говорят постоянно, но профсоюз игроков ничего не делает, как бы вы поступили на месте НХЛ? Беттмэн сказал, что если что-то существенно изменится после сегодняшнего заявления, то он всегда готов обсудить ситуацию. Это ещё не конец. Каждый вкладывает все силы в то, чтобы провести лучший олимпийский турнир, но есть одна сторона, которая ничего не делает», — цитирует функционера Insidethegames.