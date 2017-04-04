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4 апреля 2017, 16:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генсек ИИХФ: Хоккеисты хотят играть на Олимпиаде, профсоюз НХЛ не реагировал

Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер выразил уверенность, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх — 2018 ещё может измениться.

«Мы все ещё обсуждаем этот вопрос. Я действительно понимаю Гэри Беттмэна и НХЛ, потому что профсоюз игроков никак не реагировал последние шесть месяцев. Игроки хотят играть на Олимпиаде, о чём говорят постоянно, но профсоюз игроков ничего не делает, как бы вы поступили на месте НХЛ? Беттмэн сказал, что если что-то существенно изменится после сегодняшнего заявления, то он всегда готов обсудить ситуацию. Это ещё не конец. Каждый вкладывает все силы в то, чтобы провести лучший олимпийский турнир, но есть одна сторона, которая ничего не делает», — цитирует функционера Insidethegames.
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