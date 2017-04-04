Генсек ИИХФ: Хоккеисты хотят играть на Олимпиаде, профсоюз НХЛ не реагировал
Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер выразил уверенность, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх — 2018 ещё может измениться.
«Мы все ещё обсуждаем этот вопрос. Я действительно понимаю Гэри Беттмэна и НХЛ, потому что профсоюз игроков никак не реагировал последние шесть месяцев. Игроки хотят играть на Олимпиаде, о чём говорят постоянно, но профсоюз игроков ничего не делает, как бы вы поступили на месте НХЛ? Беттмэн сказал, что если
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