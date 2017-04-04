«Хоккейное сердце» и доллары в глазах: НХЛ осуждают за отказ от ОИ-2018

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ХОККЕЙНЫЙ МИР ЖДЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОВЕЧКИНА

Решение лиги было опубликовано в понедельник поздно вечером по московскому времени. «Сложившаяся ситуация подтверждает наше намерение приступить к доработке нашего календаря на сезон-2017/18 без какого-либо перерыва на Олимпийские игры. Мы считаем этот вопрос официально закрытым», — говорилось в заявлении лиги, опубликованном на официальном сайте НХЛ.

Первые негативные комментарии по поводу этого решения появились в течение нескольких часов после публикации решения. Сначала отреагировал профсоюз игроков НХЛ (NHLPA). «Игроки крайне разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ прекратить выступление на Олимпийских играх, — говорится в заявлении профсоюза в их официальном аккаунте в Twitter. — Какие-либо изменения в графике сезона лиги — это малая цена за возможность для наших игроков проявить себя и показать свои силы на международной арене».

В сентябре 2016 года форвард сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире. В последнее время форвард старался избегать этой темы, чтобы его слова не расценивали как давление на НХЛ. Однако во вторник после раскатки хоккеист намерен сделать официальное заявление. По нашим данным, оно не должно содержать в себе какое-то конкретное решение хоккеиста.

«Как мне сообщили, НХЛ поручила командам не обсуждать со своими игроками возможность их индивидуального участия в Олимпийских играх. Официальная позиция будет озвучена позже», — написал в своем микроблоге в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон. По всей видимости, этот запрет в первую очередь касается Овечкина, а также другого российского форварда, нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

Цитата Я не понимаю этого решения. У нас нет права голоса

«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду — тяжелое решение для многих игроков, так как это самый престижный турнир, и в нем должны участвовать представители всех лиг, — считает сам Малкин. — Мы верим и надеемся, что еще может что-то поменяться, ведь есть еще время все взвесить и обдумать».

Некоторые иностранные хоккеисты тоже не разделяют решения руководства НХЛ. «Я не понимаю этого решения. У нас нет права голоса — сказал шведский защитник “Оттавы” Эрик Карлссон, которого цитирует ESPN. — Печально для всего мирового хоккея, что они хотят это сделать. Думаю, что нам будет очень больно, если мы не поедем на соревнования. Кто бы ни принял это решение, они понятия не имели о том, что делают».

НХЛ ЗАКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ ДОРОГУ В КИТАЙ

Представители хоккейной общественности в России резко негативно восприняли новости из-за океана, несмотря на то, что шансы на победу сборной России на Олимпийских играх после этих новостей резко возросли. Так экс-президент КХЛ Александр Медведев заявил, что решение НХЛ продиктовано «долларами в глазах», а заокеанская лига почувствовала себя «пупом хоккейной земли».

«Наверное, да, есть основания гордиться развитием лиги, это объективно, — заявил Медведев “Р-Спорт”. — Но это решение НХЛ больно и, кстати, довольно быстро ударит по самой НХЛ. Знаете, есть выражение: “иметь хоккейное сердце”. Видимо, (комиссионеру НХЛ Гэри) Беттмэну пересадку хоккейного сердца уже не сделаешь. А хоккейной жилки в нем нет — в глазах только доллары».

«Это эгоизм отдельных владельцев клубов НХЛ, которые считают, что на Олимпиадах высок шанс получить травму. Но хоккей в целом травмоопасный вид спорта, спортсмен может получить повреждение даже на тренировке. Для этого существуют страховки, вопрос которой уже был решен. Надеюсь, НХЛ эти игры закончит и все-таки подтвердит участие», — добавил Медведев.

Президент хабаровского «Амура» Александр Могильный, в бытность игроком чаще выбиравший сторону НХЛ, в этот раз высказался предельно четко. «Руководство НХЛ забыло, какой эта лига была 25 лет назад, когда мы там начинали, и какой она стала сейчас, когда в Северную Америку стали приезжать лучшие игроки со всего мира. Видимо, за океаном память короткая и другое понимание того, зачем мы вообще играем в хоккей», — заявил знаменитый в прошлом хоккеист.

Разумеется, не восприняли с позитивом решение НХЛ в Международном олимпийском комитете (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF). «Мы глубоко разочарованы решением НХЛ отказаться от Олимпиады-2018. Мы уважаем причины, по которым НХЛ решилась на такой шаг, но не можем не отметить, что, принимая подобное решение, лига попросту обворовывает поклонников хоккея, поскольку олимпийский турнир с 1998 года был, вне сомнений, самым статусным международным хоккейным соревнованием. В конце концов, от этого страдает сам хоккей», — сказал глава IIHF Рене Фазель, чьи слова приводятся на сайте организации.

«Что касается того, поменяет ли НХЛ свою позицию, скажу, что наша дверь открыта настежь, — добавил Фазель уже в разговоре с «Р-Спорт». — Мы открыты. Так что это им решать, менять ли свое решение. Думаю, что если НХЛ поменяет свою позицию, все будут очень счастливы. Но я считаю, что вряд ли мистер Беттмэн поменяет свое решение. Если это случится, это будет нечто особенное. Теперь те нации, которые примут участие в хоккейном турнире, знают, что теперь надо готовиться по плану «Б».

Цитата НХЛ пытается действовать по принципу: “Сюда не хочу, туда хочу”

В МОК были удивлены решением НХЛ, еще и потому что по предложенным условиям Игры в Корее ничем не отличались от тех, что были четыре года назад в России. «Это решение вызывает еще большее сожаление, поскольку IIHF предлагала НХЛ те же условия, что и на предыдущей Олимпиаде, на которой издержки на страховку игроков и транспорт были покрыты. МОК, который распределяет 90% своего дохода на развитие мирового спорта, очевидно, не может относиться к коммерческой лиге лучше, чем к некоммерческим международным федерациям, которые глобально развивают спорт», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Как известно, НХЛ планирует вернуться к разговорам об Олимпийских играх через четыре года, когда Игры пройдут в Пекине. Однако есть мнение, что МОК просто не вернется к переговорам. «НХЛ пытается действовать по принципу: “Сюда не хочу, туда хочу”. Думаю, что этим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в Китай», — обещает Александр Медведев.