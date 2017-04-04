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4 апреля 2017, 15:03 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Медведев: Решением не ехать на ОИ-2018 НХЛ закрывает себе дорогу и в Пекин

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Решение руководства НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в Корее также закрывает для лиги возможность участия в следующей Олимпиаде в Китае, заявил агентству «Р-Спорт» член совета директоров КХЛ, экс-президент лиги Александр Медведев.

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее. Олимпиада 2022 года пройдет в столице Китая Пекине.

«НХЛ пытается действовать по принципу: “Сюда не хочу, туда хочу”. Думаю, что этим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в Китай», — сказал Медведев по телефону.
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Сушинский: Игроки НХЛ являются достоянием всего мира, а не собственностью лиги

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский, в начале 2000-х годов выступавший на «Миннесоту Уайлд», заявил агентству «Р-Спорт», что хоккеисты НХЛ не являются собственностью лиги, а являются достоянием всего мира, поэтому должны быть допущены к Олимпийским играм 2018 года.
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