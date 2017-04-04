Медведев: Решением не ехать на ОИ-2018 НХЛ закрывает себе дорогу и в Пекин

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее. Олимпиада 2022 года пройдет в столице Китая Пекине.

«НХЛ пытается действовать по принципу: “Сюда не хочу, туда хочу”. Думаю, что этим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в Китай», — сказал Медведев по телефону.