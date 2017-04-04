Медведев: Решением не ехать на ОИ-2018 НХЛ закрывает себе дорогу и в Пекин
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Решение руководства НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в Корее также закрывает для лиги возможность участия в следующей Олимпиаде в Китае, заявил агентству «Р-Спорт» член совета директоров КХЛ, экс-президент лиги Александр Медведев.
В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее. Олимпиада 2022 года пройдет в столице Китая Пекине.
«НХЛ пытается действовать по принципу: “Сюда не хочу, туда хочу”. Думаю, что этим решением НХЛ закрыла себе дорогу не только в Корею, но и в Китай», — сказал Медведев по телефону.
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