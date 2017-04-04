Сушинский: Игроки НХЛ являются достоянием всего мира, а не собственностью лиги
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский, в начале 2000-х годов выступавший на «Миннесоту Уайлд», заявил агентству «Р-Спорт», что хоккеисты НХЛ не являются собственностью лиги, а являются достоянием всего мира, поэтому должны быть допущены к Олимпийским играм 2018 года.
В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.
«Интерес к Олимпийским играм упадет. Думаю, что НХЛ надо все же задуматься, это не только их игроки. Люди раз в четыре года имеют право посвятить себя своим странам, чтобы их увидел весь мир, а не только зрители НХЛ. Это достояние всего мира, а не отдельных двух стран. Хоккеисты из НХЛ должны ехать на Олимпийские игры», — сказал Сушинский по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter