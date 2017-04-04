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4 апреля 2017, 11:12 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Сушинский: Игроки НХЛ являются достоянием всего мира, а не собственностью лиги

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский, в начале 2000-х годов выступавший на «Миннесоту Уайлд», заявил агентству «Р-Спорт», что хоккеисты НХЛ не являются собственностью лиги, а являются достоянием всего мира, поэтому должны быть допущены к Олимпийским играм 2018 года.

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.

«Интерес к Олимпийским играм упадет. Думаю, что НХЛ надо все же задуматься, это не только их игроки. Люди раз в четыре года имеют право посвятить себя своим странам, чтобы их увидел весь мир, а не только зрители НХЛ. Это достояние всего мира, а не отдельных двух стран. Хоккеисты из НХЛ должны ехать на Олимпийские игры», — сказал Сушинский по телефону.
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