Малкин надеется, что НХЛ изменит свое решение по ОИ-2018
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на изменение решения руководства лиги по участию хоккеистов в Олимпийских играх 2018 года в Корее.
В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.
«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду — тяжелое решение для многих игроков, так как это самый престижный турнир, и в нем должны участвовать представители всех лиг. Мы верим и надеемся, что еще может
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