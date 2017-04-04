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4 апреля 2017, 11:09 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин надеется, что НХЛ изменит свое решение по ОИ-2018

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на изменение решения руководства лиги по участию хоккеистов в Олимпийских играх 2018 года в Корее.

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.

«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду — тяжелое решение для многих игроков, так как это самый престижный турнир, и в нем должны участвовать представители всех лиг. Мы верим и надеемся, что еще может что-то поменяться, ведь есть еще время все взвесить и обдумать», — сказал Малкин.

Питтсбург Пингвинз
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Новости НХЛ

Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин надеется, что НХЛ изменит решение об отказе игроков лиги в участии в Олимпийских играх 2018 года. Об этом российский форвард заявил ТАСС.
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