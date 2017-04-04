Малкин надеется, что НХЛ изменит свое решение по ОИ-2018

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.

«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду — тяжелое решение для многих игроков, так как это самый престижный турнир, и в нем должны участвовать представители всех лиг. Мы верим и надеемся, что еще может что-то поменяться, ведь есть еще время все взвесить и обдумать», — сказал Малкин.