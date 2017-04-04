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4 апреля 2017, 11:07 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Агент: Панарин готов поехать на ОИ-2018, если появится легальная возможность

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин готов выступить за сборную России на Олимпийских играх 2018 года в Корее, если появится легальная возможность, заявил агент хоккеиста Александр Черных.

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.

«Наплевать на действующие контракты никто из российских игроков в НХЛ не сможет, потому что они — люди законопослушные, — сказал Черных в телефонном разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт. — Есть договоры, и ребята должны их выполнять, потому что они находятся в рамках системы. Что касается Панарина, то он всегда готов приехать в сборную России. Насколько я знаю, возможен какой-то индивидуальный допуск игроков к Играм, о котором уже говорилось. В рамках официальных соглашений он в любом случае всегда готов приехать в сборную. Но это не может быть каким-то демаршем, когда он возьмет вещи и уедет».
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