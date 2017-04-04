Агент: Панарин готов поехать на ОИ-2018, если появится легальная возможность
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин готов выступить за сборную России на Олимпийских играх 2018 года в Корее, если появится легальная возможность, заявил агент хоккеиста Александр Черных.
В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.
«Наплевать на действующие контракты никто из российских игроков в НХЛ не сможет, потому что они — люди законопослушные, — сказал Черных в телефонном разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт. — Есть договоры, и ребята должны их выполнять, потому что они находятся в рамках системы. Что касается Панарина, то он всегда готов приехать в сборную России. Насколько я знаю, возможен
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