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4 апреля 2017, 11:06 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Фетисов назвал безобразием решение НХЛ о недопуске хоккеистов к Олимпиаде-2018

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил агентству «Р-Спорт», что считает безобразием недопуск хоккеистов, имеющих контракт в НХЛ, к Олимпийским играм 2018 года.

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в Играх-2018 закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет.

«Считаю, что это безобразие, что на главном спортивном турнире не будут участвовать лучшие хоккеисты, — сказал Фетисов по телефону. — Смысл теряется в этом во всем тогда. Не знаю, что там могло быть камнем преткновения, это сложно понять».

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил «Р-Спорт», что лига проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года позднее.

«Там есть у них договор, который запрещает им играть без разрешения, они не смогут играть. Игроки могут участвовать в международных соревнованиях только с разрешения Национальной хоккейной лиги. Если только договорятся индивидуально, без жертв для карьеры, то мы будем только рады видеть, а так история сложная», — отметил Фетисов.
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Сушинский: Игроки НХЛ являются достоянием всего мира, а не собственностью лиги

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский, в начале 2000-х годов выступавший на «Миннесоту Уайлд», заявил агентству «Р-Спорт», что хоккеисты НХЛ не являются собственностью лиги, а являются достоянием всего мира, поэтому должны быть допущены к Олимпийским играм 2018 года.
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