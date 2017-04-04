Фетисов назвал безобразием решение НХЛ о недопуске хоккеистов к Олимпиаде-2018
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил агентству «Р-Спорт», что считает безобразием недопуск хоккеистов, имеющих контракт в НХЛ, к Олимпийским играм 2018 года.
В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в Играх-2018 закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет.
«Считаю, что это безобразие, что на главном спортивном турнире не будут участвовать лучшие хоккеисты, — сказал Фетисов по телефону. — Смысл теряется в этом во всем тогда. Не знаю, что там могло быть камнем преткновения, это сложно понять».
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил «Р-Спорт», что лига проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года позднее.
«Там есть у них договор, который запрещает им играть без разрешения, они не смогут играть. Игроки могут участвовать в международных соревнованиях только с разрешения Национальной хоккейной лиги. Если только договорятся индивидуально, без жертв для карьеры, то мы будем только рады видеть, а так история сложная», — отметил Фетисов.
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