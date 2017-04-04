Фетисов назвал безобразием решение НХЛ о недопуске хоккеистов к Олимпиаде-2018

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в Играх-2018 закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет.

«Считаю, что это безобразие, что на главном спортивном турнире не будут участвовать лучшие хоккеисты, — сказал Фетисов по телефону. — Смысл теряется в этом во всем тогда. Не знаю, что там могло быть камнем преткновения, это сложно понять».

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил «Р-Спорт», что лига проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года позднее.

«Там есть у них договор, который запрещает им играть без разрешения, они не смогут играть. Игроки могут участвовать в международных соревнованиях только с разрешения Национальной хоккейной лиги. Если только договорятся индивидуально, без жертв для карьеры, то мы будем только рады видеть, а так история сложная», — отметил Фетисов.