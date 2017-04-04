«Это просто дерьмо! Лично я такое решение понять не могу. Это очень печально и для хоккея, и для спорта. Тот, кто принимал решение об отказе от Олимпиады, вероятно, не имел ни малейшего понятия, что именно он делает», — приводит слова шведа ESPN.



Ранее хозяин «Оттавы» Юджин Мельник заявлял, что не даст разрешение Карлссону уехать на Олимпиаду в индивидуальном порядке, как это сделал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.