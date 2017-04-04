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4 апреля 2017, 11:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Карлссон: Решение НХЛ отказаться от Олимпиады — это просто дерьмо

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон высказал своё мнение относительно отказа Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«Это просто дерьмо! Лично я такое решение понять не могу. Это очень печально и для хоккея, и для спорта. Тот, кто принимал решение об отказе от Олимпиады, вероятно, не имел ни малейшего понятия, что именно он делает», — приводит слова шведа ESPN.

Ранее хозяин «Оттавы» Юджин Мельник заявлял, что не даст разрешение Карлссону уехать на Олимпиаду в индивидуальном порядке, как это сделал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
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Сушинский: Игроки НХЛ являются достоянием всего мира, а не собственностью лиги

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский, в начале 2000-х годов выступавший на «Миннесоту Уайлд», заявил агентству «Р-Спорт», что хоккеисты НХЛ не являются собственностью лиги, а являются достоянием всего мира, поэтому должны быть допущены к Олимпийским играм 2018 года.
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