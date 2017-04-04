Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29305906/
4 апреля 2017, 11:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Брызгалов: Без игроков НХЛ уровень Олимпиады будет низок, это даже не ЧМ

Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Существует НХЛ и все остальные. У них фактически хоккейная монополия. Для Национальной хоккейной лиги это решение вообще ничего не меняет. Это несправедливо к игрокам. Для МОК это очень плохо. Когда на играх не будет игроков из НХЛ, что мы получим? Очередной Евротур в расширенном составе, приедут ещё канадцы и американцы. На Олимпиаде уровень хоккея будет настолько низок!

Даже на чемпионатах мира выступают энхаэловцы, не попавшие в плей-офф Кубка Стэнли. И то, многие остаются недовольны низким уровнем мирового первенства. А представьте, что на играх вообще никого не будет из НХЛ! Будет этап Евротура, где российская сборная сможет проверить молодых игроков и подготовиться к чемпионату мира», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Сушинский: Игроки НХЛ являются достоянием всего мира, а не собственностью лиги

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский, в начале 2000-х годов выступавший на «Миннесоту Уайлд», заявил агентству «Р-Спорт», что хоккеисты НХЛ не являются собственностью лиги, а являются достоянием всего мира, поэтому должны быть допущены к Олимпийским играм 2018 года.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!