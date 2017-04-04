Брызгалов: Без игроков НХЛ уровень Олимпиады будет низок, это даже не ЧМ
Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
«Существует НХЛ и все остальные. У них фактически хоккейная монополия. Для Национальной хоккейной лиги это решение вообще ничего не меняет. Это несправедливо к игрокам. Для МОК это очень плохо. Когда на играх не будет игроков из НХЛ, что мы получим? Очередной Евротур в расширенном составе, приедут ещё канадцы и американцы. На Олимпиаде уровень хоккея будет настолько низок!
Даже на чемпионатах мира выступают энхаэловцы, не попавшие в
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