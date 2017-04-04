Брызгалов: Без игроков НХЛ уровень Олимпиады будет низок, это даже не ЧМ

«Существует НХЛ и все остальные. У них фактически хоккейная монополия. Для Национальной хоккейной лиги это решение вообще ничего не меняет. Это несправедливо к игрокам. Для МОК это очень плохо. Когда на играх не будет игроков из НХЛ, что мы получим? Очередной Евротур в расширенном составе, приедут ещё канадцы и американцы. На Олимпиаде уровень хоккея будет настолько низок!



Даже на чемпионатах мира выступают энхаэловцы, не попавшие в плей-офф Кубка Стэнли. И то, многие остаются недовольны низким уровнем мирового первенства. А представьте, что на играх вообще никого не будет из НХЛ! Будет этап Евротура, где российская сборная сможет проверить молодых игроков и подготовиться к чемпионату мира», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.