Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

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НХЛ в понедельник объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, из-за чего хоккеисты лиги не смогут выступить на Олимпиаде.

«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду — это очень тяжелое решение для многих игроков. Олимпиада — это самый престижный турнир! Игроки со всех лиг должны участвовать в ней и показывать свое мастерство на радость болельщикам. Хочется верить и надеяться, что еще может что-то поменяться, ведь есть еще время все взвесить и обдумать», — сказал Малкин.

НХЛ давала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде, делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате, с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.