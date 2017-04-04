Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин надеется, что НХЛ изменит решение об отказе игроков лиги в участии в Олимпийских играх 2018 года. Об этом российский форвард заявил ТАСС.
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НХЛ в понедельник объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18,
«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду — это очень тяжелое решение для многих игроков. Олимпиада — это самый престижный турнир! Игроки со всех лиг должны участвовать в ней и показывать свое мастерство на радость болельщикам. Хочется верить и надеяться, что еще может
НХЛ давала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде, делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате, с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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