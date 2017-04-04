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4 апреля 2017, 8:54 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

НХЛ проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к ОИ позднее

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Национальная хоккейная лига проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года позднее, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

НХЛ в понедельник объявила, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года. В феврале владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что поддержит хоккеистов, если они захотят поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане вопреки решению НХЛ. В сентябре прошлого года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что при любых раскладах поедет в Пхенчхан.

«Этот вопрос (возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года) будет проработан лигой позднее, когда придет время», — сказал Дэйли по телефону.
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