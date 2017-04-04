НХЛ проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к ОИ позднее

НХЛ в понедельник объявила, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года. В феврале владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что поддержит хоккеистов, если они захотят поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане вопреки решению НХЛ. В сентябре прошлого года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что при любых раскладах поедет в Пхенчхан.

«Этот вопрос (возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года) будет проработан лигой позднее, когда придет время», — сказал Дэйли по телефону.